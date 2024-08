Fahndung nach vermisster 17-Jährigen

Anzeige



Zuletzt hielt sie sich am genannten Tag gegen 13:30 Uhr in der Pfarrstraße in Dierdorf auf.



Die Jungendliche lebt in Tunesien und ist derzeit zu Besuch bei Verwandten in Dierdorf. Sie spricht Arabisch und etwas Englisch und Französisch.



Personenbeschreibung:



– ca.165 cm groß

– 80 kg

– kräftige Statur

– lange schwarze Haare

– dunkelbraune Augen



Ein Lichtbild der Vermissten kann in unserem Fahndungsportal eingesehen werden:



https://s.rlp.de/FbpERXi



Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied: 02631 8780.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2025

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



