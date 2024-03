Unkel

Fahndung nach unbekanntem Täter wegen Diebstahls von Bargeld-Umschlägen

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, welcher am 04.05.2023 in den Nachmittagsstunden bei der Firma Unkel Automobile an der B 42 in Unkel in einem unbeobachteten Moment aus einem dort befindlichen Tresor drei Briefumschläge entwendete.