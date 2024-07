Fahndung nach Taschendiebstahl mit anschließender versuchter Verwertungstat in 14 Fällen

Anzeige

In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld noch ihr Bundespersonalausweis, der Führerschein, die EC Karte, eine Kreditkarte sowie weitere Karten. Kurz nach dem Diebstahl wurde durch den männlichen Täter mit der EC-Karte der Geschädigten an drei Geldautomaten mehrfach versucht Geld bis im vierstelligen Bereich abzuheben. Hierbei wurde der Täter videografiert.



Ein Foto ist hier zu finden: https://s.rlp.de/B6QCN



Personenbeschreibung:



Männlich, etwa 30 bis 50 Jahre alt, Vollbartträger, möglicherweise osteuropäisches Aussehen, trug bei Tatausführung eine Jacke mit Pelzkaputze



Wer kennt den Täter oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter der 02662/9558-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell