Fahndung nach 50-Jähriger aus Bettendorf

Einen anschließenden Termin nahm sie nicht wahr. Sie soll mit einem blauen Nissan Juke unterwegs sein.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte Frau Beier sich in einer hilflosen Lage befinden.



Personenbeschreibung:



– 1,76m

– ca. 80 kg

– graublondes langes Haar

– neongelbe Weste

– vermutlich blauer Pullover

– blaue Jeans

– weiß-rosa Turnschuhe



Lichtbilder der Vermissten können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden:



https://s.rlp.de/S3edGDF



Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter 06771/93270.



