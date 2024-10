Fahndung in Weißenthurm führt zum Erfolg – Täter festgenommen

Anzeige

Hierbei wurde niemand verletzt.

Die Sondereinsatzkräfte wurden hinzugezogen, da Zeugen des Vorfalls von einer Schusswaffe berichteten, die der Mann zur Tatzeit mitgeführt und auch auf seinen Kontrahenten gerichtet haben soll.

Darüber hinaus soll der Mann, so ergaben die Befragungen von Zeugen, im Außenbereich in die Luft geschosssen haben. Auch hierbei wurde niemand verletzt.

Bei der beim Täter sichergestellten Waffe handelt es sich um eine Schreckschusswaffe.

Zum derzeitigen Stand steht weder die Identität des Mannes zweifelsfrei fest, noch liegen Erkenntnisse über die Motivlage vor.

Dies wird Bestandteil der sich anschließenden Ermittlungen sein.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell