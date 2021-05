Fahndung: 15-jährige Neuwiederin vermisst

Neuwied. Koblenz (ots) – Die Polizei Neuwied sucht die 15-jährige Lea Emmerich aus Neuwied, die seit Di., 04.05.21, ca. 14:30 Uhr, vermisst wird.



Lea nutzt gerne Bus und Bahn und ist gerne im Bereich Neuwied und auch im Raum Koblenz unterwegs.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:



Lea trägt



-eine blaue Jeans, -ein helles Top, -einen beigen Pulli, -keine

Jacke, -sie ist ca. 165-170cm groß, -hat schulterlanges braun blondes

Haar mit Zopf, -sieht altersgemäß aus, -sie trägt dazu eine

auffällige große Brille



Weitere Informationen unter https://s.rlp.de/JEzct



Die Polizei Neuwied frage:



Wer hat sie in den letzten Tagen gesehen?

Wer weiß, wo sie ist?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulrich Sopart

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell