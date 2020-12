Archivierter Artikel vom 26.11.2020, 01:30 Uhr

Am 25.11.2020 gegen 20:10Uhr kam es zu einer exhibitionistischen Handlung auf dem Parkplatz in der Mühlenstraße in Bendorf.

Die weibliche Geschädigte ging fußläufig über die Treppen des Stadtparks hinauf zum Parkplatz der Mühlenstraße um in ihr Fahrzeug einzusteigen. Hierbei nahm sie bereits den späteren Verdächtigen wahr, der sich bis dato unauffällig verhielt und an der Geschädigten vorbeiging. Mit ihrem Fahrzeug fuhr die Geschädigte anschließend an dem Verdächtigen vorbei, welcher nun seine Hose heruntergezogen hatte, die Geschädigte ansah und an seinem erigierten Geschlechtsteil manipulierte. Das unsittliche Verhalten der Person meldete die Geschädigte, welche sichtlich geschockt war, im weiteren Verlauf der Polizei. Beschreibung der Person: 20-25Jahre, ca. 1,70m-1,75m groß, trug eine Strickmütze, dunkle Jacke und dunkle Hose.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Lohweg 34, 56170 Bendorf/Rhein

Telefon: 02622 94020

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell