Zufrieden fasst Einsatzleiter und Polizeivizepräsident Jürgen Süs mit diesen wenigen Feststellungen den ersten Einsatztag für die Polizei Koblenz anlässlich des EU-Agrarministertreffens zusammen.



Zum Auftakt der 3-tägigen Veranstaltung ist es in und um Koblenz lediglich im Bereich der Festung Ehrenbreitstein zu einer kurzfristigen Blockade bei der Abfahrt der Delegationen gekommen. Es ist aber gelungen, die Delegationen auf alternativen Routen zum Abendessen zu lotsen. Obwohl deutlich mehr Teilnehmer und Traktoren als angekündigt nach Koblenz gekommen waren, blieb es den gesamten Tag über ruhig und friedlich. Ein kleiner Rangierunfall während der Blockadeaktion, das Abbrennen eines Bengalischen Lichts in der Dämmerung und eine kurzfristige Blockade der B 42 in den Abendstunden waren darüber hinaus während des gesamten Tages zu verzeichnen.



Die durch die Aufzüge zwangsläufig verursachten Verkehrsstörungen konnten durch verkehrslenkende Maßnahmen minimiert werden – allerdings war auch das sonntägliche Verkehrsaufkommen in der Innenstadt nicht sonderlich hoch. Wie bereits berichtet erwarten wir für die beiden nächsten Tage natürlich deutlich größere Verkehrsstörungen.



