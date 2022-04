Erstmitteilung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 im Bereich der Anschlußstelle Schweich

Aufgrund von Bauarbeiten kam es auf der A 1 zu einem Stau.

Ein Lastzug fuhr am Stauende mit hoher Geschwindigkeit auf einen davor stehenden PKW auf.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls unter einen weiteren haltenden LKW geschoben.

Der Fahrer des PKW verstarb noch an der Unfallstelle.

Zu Beginn der Rettungsmaßnahmen kam es dann auf der Gegenfahrspur Richtung Saarbrücken noch zu einem Folgeunfall, als ein PKW auf einen dort zu Rettungszwecken mit Sondersignalen langsam fahrenden Feuerwehrfahrzeug auffuhr.

Derzeit ist die A 1 zwischen der Anschlußstelle Schweich und dem Autobahndreieck Moseltal in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.



Die Sperrung in Richtung Koblenz wird für die Zeit der Unfallaufnahme und Unfallermittlungen noch längere Zeit voll gesperrt sein.



