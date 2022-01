Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L278 Wissen Richtung Morsbach

Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW.

Derzeit ist die L278 in beide Richtungen gesperrt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz.



Wir bitten derzeit von Presseanfragen Abstand zu nehmen.

Die Polizeiwache Wissen wird im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme einen ergänzenden Pressebericht veröffentlichen.



