Erstmeldung – Schwerer Verkehrsunfall auf der A 48 bei Bendorf/Rhein

An dem Unfall sind zwei PKW mit mehreren Insassen beteiligt.

Derzeit ist davon auszugehen, dass der Zusammenstoß auf der A 48 durch einen Falschfahrer verursacht wurde.

Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der POLIZEI im Einsatz. Die A 48 ist in Richtung Dernbach voll gesperrt. Der Verkehr wird in Höhe Koblenz-Nord (B 9) abgeleitet.



