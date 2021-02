Erster Polizeihauptkommissar Horst Hoffmann in den Ruhestand verabschiedet

Hoffmann leitete in den letzten Jahren die Ermittlungsgruppe Migration. Hoffmann wurde am 2. Februar 1976 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach seiner Ausbildung war er zunächst als Sanitätsbeamter bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Nach seiner Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst wurde Hoffmann am 1. Juli 1998 zum Polizeipräsidium Trier versetzt, wo er zunächst im Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Trier verwendet wurde. Seit dem 3. März 1999 arbeitete Horst Hoffmann in der Ermittlungsgruppe Migration, deren Leiter er seit 2014 war. Polizeipräsident Rudolf Berg verabschiedete den Ersten Polizeihauptkommissar Horst Hoffmann im Rahmen einer Feierstunde im Polizeipräsidium. Der Behördenleiter bedankte sich für die langjährigen engagierten Dienste des Beamten, der zudem lange Jahre als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Pellingen tätig war. Dem Dank schlossen sich Personalvertreter an.



