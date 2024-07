Erneuter Einbruch in Schulgebäude

Anzeige





Bereits vor wenigen Wochen brachen unbekannte Täter in das Gebäude ein und entwendeten einen Safe.



In hiesiger Sache gelangten die Täter vermutlich durch eine Seitentür ins Innere der Schule, hebelten nahezu alle Türen zu Klassen- und Büroräumen auf und durchwühlten Schränke und Schubladen.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



