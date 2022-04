Erneute Amok-Androhung durch Schriftzüge in Konzer Schulen

Die Schulleitungen informierten die Polizei am Montag, dem 25. April, gegen 13:30 Uhr, darüber, dass an mehreren Örtlichkeiten in den Räumlichkeiten des Gymnasiums und der Realschule Schriftzüge, die das Wort „Amok“ beinhalten, angebracht wurden.

Die Polizei nahm sofort Ermittlungen auf und leitete umgehend Strafverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen unbekannte Täter ein.



Bereits am 3. und 4. Februar stellte die Schule ähnliche Schriftzüge in den Räumlichkeiten der Schulen fest. (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5143427 )



Die bisherigen Ermittlungen erbrachten keine Hinweise, die auf eine tatsächliche Gefährdung hindeuten. Verursacher für die aktuellen Schriftzüge konnten bislang nicht ermittelt werden.

Gemeinsam mit den Schulleitungen wurde die Elternschaft beider Schulen über die erneuten Schmierereien informiert.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Hinweise nimmt das Gemeinsame Sachgebiet Jugend entgegen – Telefon: 0651/201575-39 oder pdtrier.sgjugend@polizei.rlp.de.



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell