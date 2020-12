Erneut zu schweren Holztransport gestoppt

Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:10 Uhr

Der gestoppte Holztransport war mit Douglasienstämmen beladen, welche in der Gemarkung Kordel geladen wurden und auf dem Weg in eine Holzverarbeitende Firma auf dem Hunsrück waren. Bei einer Verwiegung des Holztransportes auf einer Waage wurde das Gesamtgewicht mit über 48 Tonnen, über 20% über dem erlaubten, verwogen. Erlaubt sind hier lediglich insgesamt 40 Tonnen. Die Weiterfahrt des Holztransportes wurde umgehend untersagt und ein Teil der geladenen Holzstämme musste der Fahrer an geeigneter Örtlichkeit abladen und konnte dann seine Fahrt an seinen Bestimmungsort fortsetzen. Zudem wurde bei dem Holztransport festgestellt, dass er mit 19,15m die zulässige Gesamtlänge für Gliederzüge von 18,75m deutlich überschritt. Der Fahrer wurde angewiesen die Deichsel zu kürzen, so dass der Gliederzug wieder im gesetzlichem Maß lag. Den belgischen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld wegen der Überladung des Holztransportes sowie wegen der Überlänge. Das Unternehmen erwartet derweil ebenfalls ein hohes Bußgeld, da das verantwortliche Unternehmen bereits mehrfach wegen Überladung beanstandet worden ist.



