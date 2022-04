Erneut schwerer Lkw-Unfall auf der A1 im Bereich Schweich

Nach ersten Erkenntnissen befuhren zwei Sattelzüge die A1 aus Wittlich kommend in Richtung Saarbrücken. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Schweich kam es ausgangs der dortigen Großbaustelle zum seitlichen Kontakt zwischen den beiden Sattelzügen.

In der Folge verlor einer der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei durchbrach er die baustellenbedingte Fahrbahntrennung, fuhr quer über die Gegenfahrbahn und prallte letztlich in die dortige Böschung. Durch den stark beschädigten, querstehenden Sattelzug war die Richtungsfahrbahn Koblenz somit komplett blockiert.



Der zweite Sattelzug blieb mit erheblichem Sachschaden auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken stehen, konnte seine Fahrt aber nach der Unfallaufnahme selbstständig fortsetzen.



Durch den Unfall wurden gut 25 Meter der Fahrbahntrennung zerstört und großflächig verschoben.



Glücklicherweise wurden beide Fahrer lediglich leicht verletzt und konnten nach ambulanter Versorgung das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Wie durch ein Wunder wurden keine weiteren Fahrzeuge, insbesondere auf der Gegenfahrbahn, in den Unfall involviert.



Wegen der aufwendigen Bergung des querstehenden Sattelzuges mittels Mobilkran musste die Richtungsfahrbahn Koblenz längere Zeit gesperrt bleiben.

Aufgrund dessen kam es den gesamten Nachmittag über zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, welche bis in den Raum Trier zu spüren waren.

Erst gegen 19:45 Uhr konnten die Bergungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Autobahn in Richtung Koblenz wieder frei gegeben werden.



Der Grund für den Zusammenstoß der beiden Sattelzüge ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Schweich in Verbindung zu setzen (Tel. 06502 / 91650).



Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich, der Rettungsdienst, die Autobahnmeistereien aus Schweich und Wittlich sowie ein auf die Bergung von Lastkraftwagen spezialisiertes Unternehmen aus Trier.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell