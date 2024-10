Erledigung Öffentlichkeitsfahndung | 77-jähriger aus Koblenz vermisst

Bezug nehmend auf die Öffentlichkeitsfahndung vom 18.10.2024, 10:57 Uhr, kann Folgendes nachberichtet werden: Der seit dem 17.10.2024 vermisste Bernhard Bertram (77 Jahre) aus Koblenz konnte am heutigen Abend (18.

10.2024) wohlbehalten am Koblenzer Hauptbahnhof (Hbf) angetroffen werden. Er saß in einem Zug von Limburg nach Koblenz Hbf.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die (Kriminal-) Polizei Koblenz bedankt sich für Ihre Mithilfe.



