Erfolgreiche Telefon-Aktion zum Thema Einbruchschutz

Anzeige





Über 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich umfassend zu diesem wichtigen Thema sowohl telefonisch als auch per E-Mail informieren zu lassen.

Fragen aus der Bevölkerung die uns erreichten waren beispielsweise:

Warum ist gerade in dieser Jahreszeit das Risiko für einen Einbruch höher? Wodurch kann ich einen höheren Einbruchschutz erreichen? Kann ich Einbrecher abschrecken? Ist eine Videoüberwachung sinnvoll?



Im Rahmen der Telefonaktion wurden die Anrufer und Anruferinnen zu ihren individuellen Fragen und Anliegen zum Einbruchschutz von den Einbruchschutzexperten der Zentralstelle für Prävention beraten.



Neben den telefonischen Beratungen wurde den Interessierten auch ein kostenloses Vor-Ort-Angebot zur Einbruchschutzberatung unterbreitet.

Dieses Angebot umfasst eine ausführliche Analyse des vorhandenen Sicherheitssituation im Eigenheims und zugleich Empfehlungen zu technischen und elektronischen Sicherheitsmaßnahmen wie Alarmanlagen und Videotechnik.



„Wir freuen uns, dass so viele Bürgerinnen und Bürger unser Angebot genutzt haben“, so Polizeihauptkommissar Ralph Schoppet.

„Der rege Zuspruch zeigt, dass das Thema Einbruchschutz die Menschen in unserer Region sehr beschäftigt. Wir werden daher auch in Zukunft solche Beratungsangebote durchführen, um die Sicherheit der Bürger weiter zu erhöhen.“



Die Polizei ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, bei Fragen oder Unsicherheiten rund um das Thema Einbruchschutz unbedingt Kontakt mit der Zentralen Prävention des Polizeipräsidium Trier aufzunehmen.



Kontaktdaten:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Zentrale Prävention



Telefon: 0651 20157566



E-Mail: pptrier.sb15@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell