Erfolgreiche Kontrolle in der Fahrradstraße

Der Fokus lag auf der Ahndung von Verkehrsverstößen von Radfahrern und Autofahrern. Hierbei wurden vor allem Rotlichtverstöße im Bereich der Casinostraße und das unbefugte Befahren der Fußgängerzone bzw. des Gehweges durch Radfahrer geahndet. In dem Zusammenhang wurden Bürgergespräche geführt und die Radfahrer dahingehend sensibilisiert. Neben der Kontrolle der Radfahrer wurden auch Autofahrer in der Fahrradstraße kontrolliert.



In unter fünf Stunden wurden im Stadtgebiet Koblenz insgesamt 33 Verstöße festgestellt. Darunter waren 19

Rotlichtverstöße von Radfahrern sowie ein Rotlichtverstoß eines Autofahrers. In 13 Fällen wurde die Fahrradstraße unbefugt mit dem Pkw befahren. Die Kontrolle wurde durch ein Fernsehteam medial begleitet.



Aufgrund der Feststellungen und der hohen Zahl an Rotlichtverstößen ist die Wiederholung eines solchen Kontrolltages mit dem Schwerpunkt Radverkehr angedacht.



