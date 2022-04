Einsatzmaßnahmen „Carfriday“

„Carfriday“, der inoffiziellen Saisoneröffnung der Tuningszene, schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. Insbesondere in Andernach war ein hohes Aufkommen szenetypischer Fahrzeuge festzustellen. Durch die Einbindung von zwei Kolleginnen der Zentralen Bußgeldstelle Speyer, welche als Verfolgungsbehörde agiert, konnte in enger Abstimmung unmittelbar während der Kontrolle vor Ort der jeweils vorliegende Sachverhalt abschließend eingeordnet und über dessen weitere Bearbeitung sowie eventuell notwendige Folgemaßnahmen entschieden werden. Im Zuge mobiler sowie stationärer Verkehrskontrollen wurden zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Zwölf Fahrzeugen wurde aufgrund der Veränderung an ihrem Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt.



