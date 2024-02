Einsatzlage Neuwied nach Bombendrohung – Schulen wieder freigegeben Keine Hiweise auf konkrete Gefährdung von Personen

In Bezug auf die heute Morgen veröffentlichte Pressemitteilung kann Entwarnung gegeben werden.

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Einsatzmaßnahmen der Polizei ergaben keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage an den Neuwieder Schulen.

Die Ermittlungen hinsichtlich der in Rede stehenden E-Mail werden fortgeführt.



