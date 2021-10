Einsatz Aktuell: Personenkontrollen im Bereich des kurfürstlichen Schlosses

In der Vergangenheit konnten im Rahmen von regelmäßigen Personenkontrollen im Bereich des kurfürstlichen Schlosses in Koblenz vereinzelt Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die kontrollierenden Polizeibeamtinnen und -beamten festgestellt werden.





Um einer möglichen negativen Entwicklung im Bereich des Schlossparks frühzeitig und proaktiv entgegenzutreten begann soeben eine planmäßige Kontrolle der Polizeiinspektion Koblenz 1 mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei.



Mit dieser großflächigen Kontrollmaßnahme stellt sich die Polizei in Koblenz entschieden gegen jeglichen Handel mit unerlaubten Substanzen und Betäubungsmitteln.



Weitere Informationen über das Ergebnis der Kontrollen, die noch bis in den Abend hinein dauern dürften, werden für morgen erwartet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulrich Sopart

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell