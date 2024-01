Einsätze aufgrund Straßenglätte

Am heutigen Morgen, 23.01.2024 kam es neben dem bereits gemeldeten Unfall in Langscheid zu drei weiteren Einsätzen aufgrund Straßenglätte.

Symbolbild Foto: dpa





Gegen 08:15 Uhr kam es auf der L212 zwischen Boppard und Rheinbay zu einem Alleinunfall.

Hierbei kam ein PKW-Fahrer aufgrund Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Leitplanke.

Der Fahrer blieb unverletzt. Es kam lediglich zum Sachschaden am Fahrzeug und der Leitplanke.



Gegen 09:00 Uhr kam es auf der L214 zwischen Laudert und Lingerhahn ebenfalls zu einem Alleinunfall.

Ein VW-Bus-Fahrer geriet aufgrund spiegelglatter Fahrbahn ins Schleudern und schlitterte in den Grünstreifen. Hierbei kippte das Fahrzeug zur Fahrerseite. Der Fahrer blieb unverletzt.



Gegen 09:40 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer aufgrund Glatteis beim Befahren des Kreisverkehrs in Rhens.

Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard



Telefon:06742-8090

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell