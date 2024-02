Einladung für Medienvertreter/-innen zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Remagen

Im Namen des Polizeipräsidenten Karlheinz Maron laden wir die Vertreter/-innen der Medien herzlich zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Remagen ein.

Der neue Leiter, Herr Polizeihauptkommissar Jan Terporten, wird im Rahmen einer Feierstunde in sein Amt eingeführt und sein Vorgänger, Herr Erster Polizeihauptkommissar Ralf Schomisch, verabschiedet. Der offizielle Amtswechsel findet am



Mittwoch, den 21. Februar 2024, um 11:00 Uhr im



Sinziger Schloss, Barbarossastraße 35, 53489 Sinzig



statt.



Interessierte Pressevertreter/-innen werden um kurze Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz unter service.presse@polizei.rlp.de oder 0261/103-2015/ -2014/ -2018 gebeten.



