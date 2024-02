Einladung für Medienvertreter/-innen zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeidirektion Montabaur

Im Namen des Polizeipräsidenten Karlheinz Maron laden wir die Vertreter/-innen der Medien herzlich zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeidirektion Montabaur ein.

Der neue Leiter, Herr Polizeidirektor Stefan Heimes, wird im Rahmen einer Feierstunde in sein Amt eingeführt und sein Vorgänger, Herr Polizeidirektor Christof Weitershagen, verabschiedet. Der offizielle Amtswechsel findet am



Freitag, den 23. Februar 2024, um 11:00 Uhr im



Schloss Oranienstein, 65582 Diez



statt.



Interessierte Pressevertreter/-innen werden um kurze Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz unter service.presse@polizei.rlp.de oder 0261/103-2015/ -2014/ -2018 gebeten.



