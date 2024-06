Einladung für Medienvertreter/-innen zum Amtswechsel in der Leitung der Kriminaldirektion sowie der Kriminalinspektion Koblenz

Anzeige





Der neue Leiter der Kriminaldirektion, Kriminaldirektor Lothar Butzen, wird im Rahmen einer Feierstunde in sein Amt eingeführt und sein Vorgänger, Kriminaldirektor Andreas Michel, offiziell verabschiedet.

Darüber hinaus erfolgt der Amtswechsel in der Kriminalinspektion Koblenz. Frau Kriminalrätin Friederike Manheller-Sander übernimmt offiziell die Amtsgeschäfte ihres Vorgängers, Kriminaloberrat Manuel Kiy, der mittlerweile seinen Dienst im PP Trier angetreten hat und nun offiziell in Koblenz verabschiedet wird.



Der offizielle Amtswechsel findet am



Dienstag, 02.07.24, 14 Uhr, in der



Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Sitzungssäle

Bahnhofstr.9

56068 Koblenz



statt.



Interessierte Pressevertreter/-innen werden um kurze Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz unter service.presse@polizei.rlp.de oder 0261/103-2018/ -2014/ -2015 oder -2013 gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell