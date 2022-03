Einladung des Kriminalpräventiven Rats der Stadt Trier zur Ortsbegehung des Palastgartens – Bürger und Bürgerinnen können Meinung auch in einer Online-Befragung äußern

Der Kriminalpräventive Rat lädt am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr, zu einer Ortsbegehung des Palastgartens ein, um Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Die Triererinnen und Trierer sind dazu aufgerufen gemeinsam mit städtischen Mitarbeitenden und der Polizei das Sicherheitsgefühl im Park zu analysieren.



Das Motto der Ortsbegehung an einem der schönsten Plätze unserer Stadt lautet: „Gemeinsam mit Ihnen möchten wir etwas bewegen – dazu brauchen wir Ihre Meinung und Ihre Ideen!“ Dabei geht es um individuelle Wahrnehmungen, die die Qualität des Aufenthalts im Park beeinflussen. Wer den Termin wahrnehmen möchte, kann sich unter dem folgenden Link https://eveeno.com/347666598 für die Bürgerbeteiligung anmelden.



Wer an der Ortsbegehung interessiert ist, aber am Donnerstag nicht teilnehmen kann oder auf Grund von Corona lieber nicht teilnehmen möchte, für den bietet sich die Möglichkeit, sich in einer Online-Befragung zu äußern. Der Link wird ab 19 Uhr am 24. März freigeschaltet: https://viewer.mapme.com/f2d70f99-7d96-4b39-8b6b-05c2ef0e7679



