Eingriff in den Straßenverkehr durch ein Bereiten eines Hindernisses

Boppard OT Buchholz (ots) – In der Nacht von Freitag, den 22.04.2022, auf Samstag, den 23.04.2022, wurde die Fahrbahn in der Casinostraße in Boppard-Buchholz durch mehrere Mülltonnen und eine Baustellenabsperrung durch Unbekannte versperrt.