In der Nacht zum 11.08.2020 wurde in zwei Sportlerheime in Koblenz eingebrochen.

Am Vereinsheim des VfL Kesselheim wurde einer der Rollläden beschädigt und ein Fenster eingeschlagen. im Gebäude wurden einige Schränke und Schubladen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Auch das Vereinsgebäude des Post-Sportvereins in Koblenz, Rohrerhof, war betroffen. Der oder die Täter brachen dort mehrere Türen gewaltsam auf. Auch hier liegen noch keine genauen Angaben zu evtl. Diebesgut vor. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



