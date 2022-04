Einbrüche in mehrere Firmen im Industriegebiet Trierweiler

Durch gewaltsames Öffnen von Fenstern oder Türen gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in einzelnen Unternehmen kleinere Bargeldbeträge entwendet. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Die Kripo Trier bittet Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



