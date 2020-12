Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 06:11 Uhr

Olzheim

Einbruchsversuch-Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen kam es in Olzheim zu einem Einbruchsversuch in ein Nebengebäude einer Tankstelle, wo auch ein Geldausgabeautomat verbaut ist.