Saarburg

Einbruchsdiebstahl in Grundschule

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Nacht von Montag, dem 15. Juli, 16 Uhr, auf Dienstag, den 16. Juli, 8 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Heckingstraße in Saarburg ein.