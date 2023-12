Mülheim-Kärlich

Einbruchsdiebstahl in eine Bäckerei-Filiale am Norma

Im Zeitraum vom 21.12.203, 19:30 Uhr, bis 22.12.2023, 04:45 Uhr, wurde in die Bäckerei Filiale beim Norma in der Clemensstraße 21, in Mülheim-Kärlich, eingebrochen.