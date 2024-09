Trier

Einbruchsdiebstahl in der Robert-Schuman-Allee

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Donnerstag, den 19. September, zwischen 7:40 Uhr und 19 Uhr, in ein Appartement in der Robert-Schuman-Allee eingebrochen und mehrere Gegenstände entwendet.