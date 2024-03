Zerf

Einbruchsdiebstahl in Bäckereifiliale in Zerf

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Nacht vom 15. auf den 16. März, in der Zeit von 19 Uhr bis ca. 4:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in Zerf.