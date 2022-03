Einbruchsdiebstahl aus geparktem PKW

Durch unbekannten Täter, wurde in der Zeit vom 29.03.22, 18:00-18:15 Uhr, im Bereich der Hochstraße, Höhe Hausnummer 99, in Andernach, die Seitenscheibe eines geparkten PKW`s mit einem Stein eingeworfen.



im Anschluss entwendet der / die Täter eine Handtasche samt Handy und Bargeld aus dem Fahrzeug.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder den/die Täter machen können, sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Entweder unter der 02632- 9210 oder über Wache.PIAndernach@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizei Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

02632-9210



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell