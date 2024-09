Trier

Einbruchdiebstahl in Entsorgungsfirma

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Zwei unbekannte Täter haben sich am Sonntag, den 15. September, zwischen 6:15 Uhr und 7 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude der Firma Steil Entsorgung in der Metternichstraße verschafft.