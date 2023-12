Einbruchdiebstähle in Mehrfamilienhäuser in der Ortslage Bendorf

Bendorf, Luisenstraße / Keltenstraße (ots) – Bereits am Samstag, den 02.12.2023 in der Zeit von 18:00 – 22:30 h kam es zu zwei Einbruchdiebstählen in der Ortslage Bendorf.

Die kurzzeitige Abwesenheit der Hausbewohner nutzte ein unbekannter Täter dazu, ein Mehrfamilienhaus in der Keltenstraße zu betreten und sich hier an einer Hauseingangstür zu schaffen zu machen. Bei dem Versuch die Eingangstüre mittels Hebelwerkzeug zu öffnen, wurde der unbekannte Täter durch zurückkehrende Anwohner überrascht und flüchtete im Anschluss fußläufig aus dem Tatobjekt. Im weiteren Verlauf des Abends wurde den Beamten der Polizeiinspektion Bendorf ein vollendeter Einbruchdiebstahl in der Luisenstraße in Bendorf gemeldet. Hier wurde durch unbekannte Täter zunächst eine Wohnungstür mit brachialer Gewalt geöffnet und im Anschluss deliktstypisch durchsucht und Wertgegenstände im dreistelligen Bereich entwendet.

Um Hinweise an die Polizeiinspektion Bendorf wird gebeten.



