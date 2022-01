Einbruch und mehrere Versuche in der Innenstadt

In der Nacht vom 29. Dezember 2021 auf den 30. Dezember, im Zeitraum von 18 bis 8 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in mehrere Geschäfte in der Trierer Innerstadt einzubrechen.

In einem Fall hatten der oder die Täter Erfolg.



Insgesamt fünf versuchte Einbrüche und ein vollendeter Einbruch wurden der Kriminalpolizei Trier bisher gemeldet. Alle ereigneten sich im oben genannten Zeitraum. Die unbekannten Täter versuchten sich jeweils durch Eintreten der Eingangstür Zugang zu fünf Geschäften in der Dietrichstraße und einem Geschäft im Margarethengässchen zu verschaffen, wobei sie so in einem Fall ins Ladeninnere gelangten.

Aus einem Änderungsatelier entwendeten sie Bargeld und Schneiderscheren. Vermutlich verließen die Unbekannten das Gebäude anschließend durch ein Fenster.



Aufgrund des Vorgehens und der örtlichen Nähe gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang zwischen den genannten Fällen aus.



Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, sich unter 0651-9779/2290 zu melden.



