Saarburg

Einbruch in Werkstatthalle

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Zwischen Dienstag, 2. Juli, 17 Uhr, und Mittwoch, 3. Juli, 7:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zur Werkstatthalle einer Firma in der Straße Am Saarufer in Saarburg.