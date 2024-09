Einbruch in Tierärztliches Zentrum – Einbrecher entwenden hochgiftige Substanzen

Anzeige

Die Täter brachen hierzu die rückwärtig gelegene Zugangstür zur Praxis auf und durchsuchten das Innere nach Beute.



Dabei entwendeten sie unter anderem einen ca. 200 Kg schweren Tresor, in dem neben Medikamenten und Betäubungsmitteln auch mehrere Ampullen des hochgiftigen Opioids „Fentanyl“ fachgerecht aufbewahrt wurde. Bei nicht professioneller Anwendung durch medizinisches Personal kann die Einnahme dieses Medikament lebensgefährliche Folgen für den menschlichen Organismus verursachen.



Zum Transport des schweren Schutzschranks nutzten die Einbrecher eine am Haus befindliche Schubkarre, mit der sie diesen zu einem in der Nähe abgestellten Transportfahrzeug brachten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Einbruch in der Nacht zum Samstag von mindestens zwei Tätern begangen wurde.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern und insbesondere zum Verbleib des Tresors sowie der Inhalte machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06782/9910 mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Die Polizei warnt dringend davor, Inhaltsstoffe aus dem Tresor zu konsumieren. Ein unkontrollierter Konsum oder die unprofessionelle Anwendung könnten zum Tod führen.



