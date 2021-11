Einbruch in Serrig – Zeugen gesucht

Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Montag, dem 1. November, 15 Uhr und Donnerstag, dem 4. November, 20 Uhr in ein Haus in Serrig ein. Die Einbrecher versuchten eine Terrassentür aufzubrechen und gelangten letztendlich durch ein eingeschlagenes Fenster ins Haus.

Die Einbrecher versuchten eine Terrassentür aufzubrechen und gelangten letztendlich durch ein eingeschlagenes Fenster ins Haus. Sie durchsuchten anschließend mehrere Räume des freistehenden Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße.



Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



