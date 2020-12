Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 11:40 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstag und Montag, 02.11.2020, kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau in Koblenz, Auf dem Forst.

Unbekannte Täter hebelten an der Garage ein Fenster auf und stahlen im Anschluss mehrere Elektrowerkzeuge (Handschleifer, Akkuschrauber) sowie eine Kiste Bier. Diese Gegenstände wurden offensichtlich mit einem in der Garage abgestellten Kinderwagen abtransportiert. Der Schaden beträgt rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.



