Einbruch in Reihenmittelhaus

In der Nacht von Samstag, den 28. Oktober auf den 29. Oktober zwischen 20 Uhr und 3 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenmittelhaus in der St. Helena-Straße in Trier ein. Wie sich die Täter konkret den Zugang verschafft haben, ist bislang unklar.

Hierbei entwendeten die Täter einen Würfeltresor mit diversen Schmuckstücken und eine Blechdose mit Bargeld.



Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden.



