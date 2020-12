Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 14:50 Uhr

Koblenz

Einbruch in Pestalozzischule schlug fehl

Am Sonntag, 22.11.2020, 22.40 Uhr, versuchten zwei unbekannte männliche Personen in ein Nebengebäude der Pestalozzi-Schule in Koblenz, Gutenbergstraße, einzubrechen.