Einbruch in Metallbau- und Markisenfirma in Koblenz

In der Zeit zwischen Samstag und Montag, 15.03.2021 kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Metallbaufirma in Koblenz, Am Berg 6. Unbekannte Täter hebelten eines der Fenster auf und durchsuchten Büroräume und die angrenzende Werkstatt.

Hierbei fiel den Tätern in einem der Büroräume ein vierstelliger Bargeldbetrag in die Hände. Aus der Werkstatt wurden vier hochwertige Hilti-Arbeitsgeräte gestohlen.



Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.



