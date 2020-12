Trier-Tarforst

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Trier-Tarforst

Ein oder mehrere Unbekannte/r sind am Donnerstag, 3. Dezember, zwischen 17.15 und 18.35 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Hofberg“ in Trier-Tarforst eingebrochen.