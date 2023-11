Einbruch in leerstehendes Haus, Diebstahl von Pkw

In der Nacht zum 13.10.1023 kam es in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße zum Einbruch in ein leerstehendes Haus und zur anschließenden Komplettentwendung eines Pkw aus der Garage des Anwesens.

Symbolbild Foto: dpa

Beim Pkw handelt es sich um eine ältere weiße Mercedes E-Klasse.

Ob am Fahrzeug noch Kennzeichen montiert waren ist nicht bekannt. Das Fahrzeug dürfte nicht fahrbereit gewesen sein, daher müssen vor Ort noch Arbeiten am Fahrzeug stattgefunden oder aber ein Transport mittels Anhänger o.ä. stattgefunden haben. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich vermutlich im Besitz der oder des Täters. Wer kann Hinweise zur Sache geben oder hat Beobachtungen in der Nacht vom 12. auf den 13.10.2023 gemacht?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein





Telefon: 02611-913-0

pilahnstein@polizei.rlp.de



