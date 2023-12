Bendorf, Benzenhahn

Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, den 01.12.2023 16:00 h bis Donnerstag, den 07.12.2023 um 15:30 h kam es zu einem Einbruch in ein aktuell leerstehendes Einfamilienhaus in der Ortslage Bendorf, Benzenhahn.