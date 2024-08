Langsur

Einbruch in Langsur

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Zwischen Sonntag, 4. August, 12 Uhr, und Montag, 12. August, 18:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Acht in Langsur ein.